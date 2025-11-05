今季のスルメイカ漁について、水産庁は漁獲枠を増やす案を公表しました。



しかし、函館のスルメイカ漁の再開見通しは立っておらず、地元の漁師からは落胆の声が聞かれました。



（東海林記者）「生きた状態のイカを出している函館朝市では、入荷がない状態が続いています」



函館の観光名所・函館朝市です。



店の前にある生け簀には名物のスルメイカはありません。



函館の漁港は静けさが漂っていました。





本来はスルメイカ漁が最盛期を迎えているはずですがー（スルメイカ漁師）「うちにいても退屈なんだよね。少し来て作業していた。いちばんこれからというときに２週間止められた」

６月に道南で解禁したスルメイカ漁。



近年は記録的な不漁が続いていましたが、２０２５年は青森県などで豊漁に。



小型イカ釣り漁船の漁獲量が１０月２４日時点で５８９６トンと、漁獲可能な量の４９００トンを超え、水産庁は１１月１日から採捕停止命令を出していました。



そのなか水産庁は５日、スルメイカ漁の全体の漁獲枠を、現在の２万５８００トンから１８００トン増やした２万７６００トンとする案などを示しました。



都内で開かれている水産政策審議会の分科会に諮問する予定です。



小型イカ釣り漁船の漁獲枠は現在の４９００トンから５７５７トンに増えることになりますが、依然としてとして漁獲量が１３９トン上回っています。



採捕停止命令が解除される見通しは立たず、函館の漁師からは落胆の声がー



（スルメイカ漁師）「ＴＡＣ（漁獲可能量）が増えましたと言われても、わたしたちには漁期がある。限られた漁期しかない。もう２週間も休んでいるから１日でも早く出してくれ」



（スルメイカ漁師）「何日かあとに出漁できればという期待はあった。補償してくれるならいいかもしれないが、わたしたちみたいな小さな漁業者は廃業してしまう」



道は１０月から海に面している１２の振興局に相談窓口を設置し、漁業関係者や水産加工業者から話を聞くなどして、休漁による影響の把握に努めています。