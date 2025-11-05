¡Ö¤¨¤Ã!?ÃçÎÉ¤¤¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¡×ËÜÅÄ¿¿ÑÛà°Õ³°¤ÊÆ±µéÀ¸á¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ª´é»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡Á¡ª¡×
Æ±µéÀ¸¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î...
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤ÎRIO¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡2¿Í¤¬Æ¬¤ò´ó¤»¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢RIO¤¬ËÜÅÄ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨!?ÃçÎÉ¤¤¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ª´é»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£