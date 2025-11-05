【特集｜最終日に密着】柏崎市「そばよし」感謝の一杯！味を胸と腹に刻む【新潟】
柏崎市の人気ラーメン店『そばよし』が、体力の衰えなどから2025年11月3日に52年の歴史に幕を下ろしました。多くのファンが訪れた最後の1日に密着しました。
花びらのように敷き詰められたチャーシュー。皿いっぱいに盛られたやきそば。
「かみしめているね。うめぇ。」
柏崎市で半世紀以上愛されてきたJR柏崎駅前にあるラーメン店『そばよし』。
普段も人が並ぶ人気ラーメン店ですが、閉店発表後はさらに長い行列ができ店内も大にぎわいです。
■常連客
「食べ納めで。」
■スタッフ
「(Q.昨日は何個切った？)数えてない。数えてられない。」
■そばよし店主・西村伯和さん
「想像もしていなかった。普段の日曜日に色を付けたくらいかなと思っていた。」
1973年に創業。店主の西村伯和さんが、妻・文子さんと始めました。
ボリューム満点のメニューが話題を呼び、柏崎を代表する人気店に。
■そばよし店主・西村伯和さん
「52年間、今月赤字だってこともなかった。壁にぶち当たったことは記憶にない。」
創業以来、鶏ガラと豚ガラをベースにバージョンアップさせてきたと語る〝スープ〟。
その中には－
■そばよし店主・西村伯和さん
「チャーシューになる肉を入れて、その肉汁が出てくる。それがプラスされて違うのかなと。」
スープを仕込んだ後は〝製麺〟。かんすいを使わない自家製麺にこだわってきました。
52年間、味を追求してきた伯和さんにはある秘密が－
■そばよし店主・西村伯和さん
「昔からラーメンは･･･好きじゃないですね。好きだったらどうしても自分の好みになっちゃう。かえって(好きじゃない方が)これがいいのかな、あれがいいのかなと思う。」
2024年、伯和さんは店を閉めることを考え始めたと言います。
■そばよし店主・西村伯和さん
「仕事をしながら体を壊すよりも、今この時期じゃないかと。」
■伯和さんの妻・文子さん
「もう年だからいいかなって感じで、去年あたりからね。」
■そばよし店主・西村伯和さん
「そう、去年の10月だね。」
その後、文子さんが体調をくずし半年ほど店に立てない時期があり、娘の和美さんが厨房に立ち乗り切りましたが、2人が80歳を迎える前に大きな決断をしました。
■伯和さんの娘・和美さん
「早い段階から聞いていたので、心の準備はできていた。」
■そばよし店主・西村伯和さん
「一代で終わりというのは10年前から(決めていた)。家庭を二の次にして客商売はしなくてはだめ。それで走ってきた私たちが、これはもう私たちの代だけでいいと。」
営業最終日はあいにくの雨。
それでも、開店2時間前にはすでに行列が－
■栃木県から(柏崎市出身)
「朝4時起きくらいで4時半にあっち(家を)出て、こっちまで来ました。チャーシュー麺の大盛が好きで、今日もそれを頼もうかと思って。」
40年以上通うという先頭の男性は、午前5時から並んでいました。
■新潟市から
「どうしても最後だし、食べなきゃならないから。絶対なくならないと思っていたし、ずっと我が人生とともにある店だと思っていた。一番好きな店なので残念でならない。とにかく残念。」
店内では、夫婦で普段通りの準備。
■そばよし店主・西村伯和さん
「月日は経ってみると早いんだね。正直言って最後という実感はない。現実的に今日が最後なので、今日は一日いいスープ・いい麺・いいつくりをして提供したい。」
