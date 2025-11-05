“暑さに強いコメ”を目指し県が10年の歳月をかけ開発した新品種「あきの舞」です。どんな味わいなんでしょうか。5日から、鹿児島市のファミリーレストランで、この「あきの舞」を使ったフェアがはじまりました。



（間世田桜子キャスター）

「ふぁみり庵はいから亭与次郎本店では、あきの舞フェアが開かれています。ほとんどすべてのメニューであきの舞が使われています」





鹿児島市の「ふぁみり庵はいから亭与次郎本店」で始まった、「あきの舞」フェア。寿司を除くすべてのメニューに、県が開発した新品種米「あきの舞」が使われます。いったいどんなコメなんでしょうか？（鹿児島パールライス 営業部 兒玉啓輔 直販課長）「温暖化に対応したコメ。品質も良く優しい甘み、ツヤツヤしているのでお客様に評価を頂けるのでは」県内で最も多く栽培されている「ヒノヒカリ」は、夏の暑さに弱く、温暖化の影響で白く濁るなど品質の低下が課題でした。そこで、県が2013年から約10年かけて開発したのが「あきの舞」。ことし初めて収穫されたばかりの新しい品種です。暑さに強く面積あたりの収穫量も多いため、農家の所得の安定にもつながると期待されています。店では、県産のウナギのかば焼きなど、地元の食材と「あきの舞」を組み合わせた限定メニューも登場。釜で炊いた「あきの舞」の味は。（間世田桜子キャスター）「もっちもち。粒が大きくて噛めば噛むほどふわーっとコメの甘みが広がります。程よい粘りと硬さがあって噛み応えがあります。すごくおいしい」（客）「コメ自体もおいしいが、肉やスープと一緒に食べるとさらにおいしさが際立つ。甘みもありながらうまみもある」（客）「とてもおいしい。コメが立っている」（康正産業 肥田木康正 代表取締役）「地元の飲食店としては地元のコメをしっかり使ってお客様に美味しいものを食べていただけるように取り組んでいきたい」（県農政部農産園芸課 町田孝男 課長）「広く食べていただき末永く県民に愛されるコメになれば」「あきの舞」フェアは、「ふぁみり庵はいから亭与次郎本店」で、今月いっぱい行われます。