26年前に名古屋市西区の主婦を殺害した疑いで女が逮捕された事件。別の未解決事件の遺族が取材に応じ、「次は自分の番」と希望を語りました。



1999年11月に主婦・高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件の捜査本部が置かれた愛知県警西署。5日、安福久美子容疑者(69)の逮捕を受けて、情報提供を呼びかけるポスターが剥がされました。



愛知県警西署の西崎恭尚署長：

「県民の方、他県の方も、様々な形でご協力いただきまして、誠にありがとうございますという気持ちで剥がさせていただきました」



