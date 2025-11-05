食欲の秋ですが、11月も値上げが続いています。

【写真を見る】卵の値上げ幅「70円」おととしの“エッグショック”最高値345円に迫る クリスマスに向けて洋菓子店は「苦渋の決断」

帝国データバンクによりますと、11月はチョコレート製品など143品目が値上がりしました。今年では最も少ない数ですが、値上げされた品目は去年の1.6倍に上っています。

(2025年：2万580品目 2024年：1万2520品目)

こうした中、価格が上がっているのが「卵」です。

「ついに卵が･･･」

「物価の優等生」と呼ばれた卵も、ここ数年、高値が続いています。

JA全農たまごによりますと、Mサイズ1㎏の月平均価格は340円。1年前と比べて70円も値上がりし、「エッグショック」と呼ばれた2023年の最高値「345円」に迫る勢いです。

熊本市内のスーパーでは去年より50円高い「291円」で売られていました。

ロッキー水前寺店スーパーバイザー 中熊飛太さん「異常な感じですね。牛乳など、いろいろな必需品が上がっている中で、ついに卵が来たかと」

さらに･･･。

中熊さん「直近1か月で上がる見込み。下がることは恐らくないだろうと思います」

この状況に、買い物客も。

買い物客「しょうがないですもんね。朝は絶対いりますもんね」

買い物客「高くても、しょうがないから買うといった感じ」

卵価格高騰の原因として考えられるのが、物価高です。エサなどの費用が高騰しているといいます。

迫る「脅威」 スーパーの対策は？

さらに10月下旬以降、鳥インフルエンザの発生が確認された北海道では23万羽、新潟で63万羽の殺処分が続いています。

農林水産省は「今後、全国どこで発生してもおかしくない状況」としています。

中熊さん「実際に影響があるのは九州で発生した時。その場合は、恐らく10～20円くらい値上げせざるを得ないのと、あまりにも出荷量が少なかった場合には個数制限をせざるを得ない」

中熊さんによりますと、「これまでは通常サイズ『10個入り』を4種類ほど揃えていたが、『6個入り』や『20個近く入った徳用』などを取り扱うことで、客のニーズに応えられるよう工夫している」ということです。

そして、11月はチョコレートなども値上がりします。

これから需要が高まるクリスマスに向け、洋菓子店にも影響が出ています。

甘くない仕入れ事情「苦渋の決断の繰り返し」

乳菓子屋 佐藤憲史郎代表「厳しいです。価格転嫁ができないのが一番キツいですね。ある程度は値上げしているが原価率でいうともっと上げないと合わないけれど、100円上げたいところを60円とかにしている」

ケーキ作りに欠かせない卵の他、生クリームやチョコレートなども軒並み値上がりしているため、苦渋の決断の繰り返しだといいます。

佐藤代表「チョコレートは2年前と比べると2倍近い。実際に売り上げが・・・値上げした翌月以降、客が減った傾向がある」

買い物客「昔は手軽に記念日に買えた感じがするけれど、『ちょっと奮発して』って感じになってきている」

来週からはクリスマスケーキの予約を受けますが、5種類あるケーキのうち4種類を、最大で200円の値上げに踏み切ります。

佐藤代表「値段が高すぎたらお客さんも買いづらくなる。適正な価格で質は落とさず、おいしいものを召し上がっていただきたい」

この店では、価格が上がっている生クリームを比較的使わない新商品の開発も進めているということです。

クリスマスケーキの次は･･･

年末年始に向けて「おせち」にも影響が出ています。

熊本市内のホテルでは、去年と比べて5000円ほど値上げしたということです。

ただ、ホテルに受け取りに来れば2000円分の食事券を渡すなど、少しでも「お得感」を出そうと工夫しています。