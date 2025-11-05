2023年7月に韓国デビューした4人組グローバルガールズグループ「KISS OF LIFE」が、日本デビューミニアルバム「TOKYO MISSION START」のリリースイベントを行いました。



【写真を見る】【 KISS OF LIFE 】最近覚えた日本語は「ブチアゲ」「メロい」日本デビューミニアルバムリリースイベントを開催



「KISS OF LIFE」はジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。

グループ名にはというメッセージが込められています。







イベントでは新曲「Lucky」とともに「Shhh（Japanese Ver.）」「Sticky（Japanese Ver.）」の合計3曲を披露。





ジュリーさんは‟リリース記念ミニライブにお越しいただき、本当にありがとうございます”と集まったファンに感謝しました。





ハヌルさんは最近「ブチアゲ」という日本語を覚えたようで、メンバーに「何それ？」と意味を聞かれると‟例えばテンションがぶわーっと上がることです。テンションアップです”と日本語で説明。

その説明を聞いたジュリーさんが‟「KISS OF LIFE」に会えて、ブチアゲですか？私たちも日本デビューでブチアゲです”とファンに呼びかけると大きな歓声が上がりました。







また、ナッティさんが覚えた言葉は「メロい」だそうで、‟メロメロ〜って感じで夢中な様子だそうです。”と話し、‟ベルさん、メロい〜”とベルさんに抱き着くと、ベルさんは‟私は抹茶がメロい。もちろんファンの皆さんにもメロメロ〜”と笑顔を見せました。







12月に初めてのJAPANツアー「Lucky Day」の開催が決まっている「KISS OF LIFE」。ハヌルさんは‟素敵なライブをお見せする予定ですので楽しみにしてください”とアピールしました。

【担当：芸能情報ステーション】