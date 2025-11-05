来栖りん、コンプリートアルバム発売決定！さらに11月8日の誕生日には新曲の先行配信決定！
声優・アーティストとして活動する来栖りんが、2026年3月18日にコンプリートアルバム「THIS IS RIN」を発売する。
本作は、2023年のデビュー以来リリースした全ての楽曲と、新たに制作した「Dolphin Dance Floor」、「ありがじゅー！」の2曲を収録した全18曲収録のアルバム。TVアニメ『神無き世界のカミサマ活動』オープニングテーマ「I wish」や、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第3期』エンディング主題歌「Believer」、TVアニメ『歴史に残る悪女になるぞ』エンディングテーマ「わっちゅあね？」など人気タイアップ楽曲も収録される。
数量限定盤と通常盤の2形態で発売され、数量限定盤には、アクリルスタンド、フォトブック、スリーブが付属する。
さらに、コンプリートアルバムの発売を記念して、リリースイベントの開催も決定。早期予約特典や購入者特典も決定した。
また、新曲「Dolphin Dance Floor」は、来栖りんデビュー以来サウンドプロデュースをしているJunxix.が作詞・作曲を担当。エレクトロなサウンドにキュートなボーカルがのった、癖になるダンスポップチューンに仕上がった。イルカや海を彷彿とさせる音が印象的で、ビートにのって身体が動いてしまったり、クラップせずにはいられない、楽曲タイトル通りの踊りたくなってフロアが湧くような1曲。本楽曲は、11月4日開催の「来栖りんワンマンライブ【Dolphin Swim】」にて初披露され、来栖りんの誕生日11月8日（土）に先行配信される。配信キャンペーンも実施されるので、あわせてチェックしてほしい。
また、新たに公開されたアーティスト写真は、彼女のイメージカラーのブルーの世界で、「これぞ、来栖りん」と言わんばかりのビジュアルに仕上がっている。
来栖りん コンプリートアルバム
『THIS IS RIN』
2026年3月18日発売
【数量限定盤】
品番：LACA-35174
価格：￥6,380（税込）
仕様：CD1枚＋アクリルスタンド＋フォトブック＋スリーブ
【通常盤】
品番：LACA-25174
価格：￥3,960（税込）
仕様：CD1枚
＜CD＞
01.I wish
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
02.臆病シャイガール
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.
03.くるーず！
作詞・作曲：Junxix. 編曲：Saku
04.はじまりはいつも
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
05.ハピ♡ラキ
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.
06.Get you ×2
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.
07.Hop Step Jump☆ウィンク
作詞・作曲：Junxix. 編曲：村田祐一
08.境界 Identity
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
09.ばいばい、
作詞・作曲：Junxix. 編曲：玉木千尋
10.クアーフの海
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
11.Believer
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也
12.SUMMER JOY
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
13.ヒロイン
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也
14.わっちゅあね？
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
15.ドタバタ☆クリスマス
作詞：Junxix. 作曲：田代智一 編曲：やしきん
16.Wanted！
作詞：Junxix. 作曲・編曲：サクマリョウ
17.Dolphin Dance Floor
作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.
18.ありがじゅー！
作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也
来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」発売記念インターネットサイン会
2026年1月18日（日）
［第1部］12:00〜 / ［第2部］15:00〜 / ［第3部］18:00〜
※生配信のため、時間が前後する場合がございます。
特典内容
［第1部］
・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【通常盤】1枚をご購入頂いたお客様
⇒。免愁屮蹈泪ぅ匹鬟廛譽璽鵐
⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中にL判ブロマイドに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント
※特典は´△里い困譴1枚となります。
［第2部］
・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【数量限定盤】1枚をご購入頂いたお客様
⇒／薫畫着用チェキをプレゼント
⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中に新衣装着用チェキに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント
※特典は´△里い困譴1枚となります。
［第3部］
・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【数量限定盤】1枚＋【通常盤】1枚(計2枚)をご購入頂いたお客様
⇒．▲リルコースターをプレゼント
⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中にアクリルコースターに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント
※特典は´△里い困譴1枚となります。
詳しくはHPをご確認ください。
来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」購入者特典
【早期予約特典】対象店舗など、詳細はHPをご確認ください。
特典内容：缶バッジ(57mm)
※【数量限定盤】【通常盤】で異なるアーティスト写真を使用
予約対象期間：2026年1月15日（木）までにご予約いただいた方が対象です。
※特典のお渡しは商品お届け時となります。
【店舗オリジナル特典】
対象店舗：特典内容
＜アーティスト写真使用特典＞
A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART： 2L判ブロマイド
Amazon：メガジャケ
※ご購入いただいた形態と同じ絵柄のメガジャケとなります。
アニメイト：L判ブロマイド＋ミニフォト(54mm×86mm)
※各アイテム異なるアーティスト写真を使用
ゲーマーズ：缶バッジ(56mm)＋L判ブロマイド
※缶バッジは、早期予約特典とは異なるアーティスト写真を使用
TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：ましかくブロマイド
タワーレコード(一部店舗を除く)：L判ブロマイド
とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド
楽天ブックス：A4クリアポスター
あみあみ：2L判ブロマイド
※一部実施のない店舗もございます。
※アーティスト写真使用特典は各店舗異なるアーティスト写真を使用した特典となります。
※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。
※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。
※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
「Dolphin Dance Floor」再生回数キャンペーン
2026年3月18日（水）リリースのコンプリートアルバム「THIS IS RIN」の収録楽曲、「Dolphin Dance Floor」の先行配信を記念して、音楽配信キャンペーンの実施が決定！
対象期間：2025年11月８日（土）0:00〜2025年11月21日（金）23:59まで
特典：500回以上再生された方…応募者全員に、【アルバム新衣装壁紙】をプレゼント
応募者の中から抽選で3名様に、【サイン入りアルバム新衣装チェキ】をプレゼント
参加手順：
LINE MUSICのアカウントへログイン
⇒萓瓦蠅鵝Dolphin Dance Floor」をLINE MUSICにてお聴きください。
https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004b9ae36&cc=JP&v=1
LINE MUSICアプリ内の【ランキング】→【お名前’s Play TOP 50】にて再生回数を確認してスクリーンショット。
げ宍応募フォームにでスクリーンショットした画像と必要事項をご入力ください。
詳しくはHPをご確認ください。
＜来栖りん（くるすりん）＞
2000年11月8日生まれ、東京都出身。
2016年にアイドルグループのメンバーとしてデビュー。2018年に『週刊ヤングジャンプ』主催オーディション“制コレ18”にてグランプリを受賞。
2023年5月にTVアニメ『神無き世界のカミサマ活動』オープニングテーマ「I wish」でソロアーティストとしてLantisよりメジャーデビュー。同作品でシアン役として声優デビューを果たした。
2024年には3月には写真集「step by step」を発売。同年5⽉22⽇（⽔）にリリースした2ndシングル「Believer」は、人気TVアニメ『転⽣したらスライムだった件 第3期』エンディング主題歌。さらに、同年11月27日（水）にはTVアニメ『歴史に残る悪女になるぞ』のエンディングテーマ、3rdシングル「わっちゅあね？」をリリース。
『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』では安養寺姫芽役を演じるなど、声優・アーティストとして幅広く活動中。
関連リンク
来栖りん オフィシャルサイト
https://kurusurin.jp/