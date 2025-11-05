子育てを頑張るお母さんを応援しようと大分県大分市で、5日使わなくなった子供服などを無料で提供するイベントが開かれました。

ホルトホール大分

◆TOS刀祢優月記者

「開場したばかりですがもうすでに多くの人であふれている。中には大きな袋を持っている人もいる」

会場にずらりと並んでいるのは各家庭から寄付された3500点を超える子供服やおもちゃです。

このイベントは母親の交流の場づくりに取り組む県内の団体が3年前から毎年開催していて、5日はおよそ550人が訪れました。

ホルトホール大分

◆服を寄付した女性

「子供が4人いるとたくさん洋服が余っちゃうものもあるし、同じママたちに譲れたらなと思って毎年持ってきている」

◆服をもらった女性

「とても助かるし、友達と一緒に(このイベントに)来ようというだけでも気分転換になって楽しかった」

◆大分のママ集まれ！代表安田亜沙美さん

「開催出来るのは(服などを)持ってきてくれた人がいるからこそなので、物や人の繋がりがどんどん広がっているなととてもうれしい」

5日はこのほか、母親同士の交流会も開かれ参加者が子育ての悩みを話し合うなどしたということです。