11月2日、高知県四万十町で高校生による「石積み甲子園」が行われました。伝統の技法「石積み」に挑んだ高校生たちの熱い戦いに迫ります。



11月2日、四万十町の山の中で石を積み上げる高校生たち。実は石積みの技術を競う大会＝「石積み甲子園」の参加者として四国内から集まった高校生で、この日は熱い戦いが繰り広げられました。この大会に今年、四万十町の四万十高校が初参加しました。





果たしてその結果は―四万十町大井川で行われた「石積み甲子園」は伝統的な石積み技術の継承や修復を行う団体＝一般社団法人石積み学校が2023年から毎年開いているものです。3回目となる今年の大会には四国地方から5つの高校が参加しました。「石積み」の技術について石積み学校の代表真田純子さんに聞きました。■石積み学校 真田代表「石積み甲子園でやっている石積みというのは、もうちょっと正確に言うと『空石積み』というもので、モルタルとかコンクリートを一切使わない、石だけで積む隙間が残っている積み方。世界的にも同じ積み方のものがあって積むルールもほぼ同じ。本当に完成されている技術といえると思う」石積みとはその名の通り石を積むことですが、いくつかの手順を踏むことで強度の高い擁壁となります。中山間地域に古くから残る棚田の擁壁に見られる技法で、地元でとれた石や崩れた石を利用できることから環境負荷が低い工法としても再評価を受けているといいます。■真田代表「積むものが石なので自然素材だけを使うということや、隙間があるので背後の土と外の空気が入れ替わったりすることもできるし、虫とか小動物が生息できるということで環境的な価値があるともいわれている」大会は午前9時にスタート。1時間の昼休憩を挟み、午後3時までに高さ約1メートル・幅8メートルの斜面を5分割し、じゃんけんで決めたそれぞれの場所に石を積んでいきます。高校生たちは積む場所の整地や石の吟味など担当を分けながら作業を進めていきます。そして積むうえで重要なのが3つの基本ルール。■真田代表「まずは背後の土を止めるので石が奥に傾いていないといけない。2つの石の上に石を置く、重ね餅みたいになるのではなく、下の2つの石に力がかかるようにする。後ろに傾いているのでそれがずれていかないように背後に、ぐり石と言われる小さい石を詰めていく。そのぐりをちゃんと入れる」この3つのルールを基本とし「技術の正確さ」「作業の効率性」「石積みの美しさ」そして「現場の管理・安全性」の観点で審査が行われます。大会に出場した高校には授業として石積みを行っている学校もある中、奮闘を見せたのが地元開催で初出場した四万十町の四万十高校です。四万十高校自然環境コースの2年生たちは大会に協力している四万十川財団からの案内で出場を決めたということですが、大きな勘違いをしていました。■四万十高校 中平瑠奈さん「みんなで河原で石を縦に積んでいくやつだと思って。みんなで思い出作りにちょうどいいよねと話して参加を決めたら実際石垣を作ったという･･･」■四万十高校 矢下謙心さん「みんなで軽く出てみようかみたいな感じでやったら、こんな岩だらけのところに連れてこられて『あれ、河原じゃないのかな』と思ってたら積み始めたので最初は驚いた」高校生たちは河原で石を積む大会だと思っていましたが、蓋を開けると大きな石を積んで擁壁を作る大会でした。しかし、自然環境や農業について学ぶ自然環境コースの生徒ということもあり、参加を決意したといいます。■矢下謙心さん「環境というところもそうだが、伝統的に続いてきたことなので、そういう面でもこういうことを知って広めるきっかけになればなと思う」生徒たちは7月末から地元の農家や石積み学校の関係者などから指導を受け、9月に入ると毎週土曜日に集まり、ひたすら石を積む練習に励みます。大会前の最後の練習の日、意気込みを聞きました。■矢下謙心さん「常連校とかばっかりで2回開催していて、同じところが優勝しているらしいので、そこを崩せるように頑張りたい」迎えた本番。練習の成果もあり、それぞれの役割をしっかり全うし順調に作業を進めていく四万十高校。徐々に積んだ石が形になっていきます。着々と擁壁が出来上がり、残り1時間をきってくると高校生たちの動きはあわただしくなってきました。四万十高校も最後の仕上げに入ります。そしてー■「終了です」スタートから約6時間。5校すべてが時間内に石積みを終えました。■四万十高校「とりあえず完成まで何とか持っていけたので良かった、ちょっと汚いけど。練習みたいに何時間もあるわけじゃないから、ちょっとしたところを直せなかったね」4人の審査員が高校生たちの石積みをじっくりと審査。その様子を固唾をのんで見守る生徒たち。果たしてその結果はー■「準優勝が2校ありますので準優勝の1校目。四万十高校です。」なんと四万十高校が準優勝に！積み方の基本がしっかりしていたところやチームワークの良さ。そして、全体的なレベルの高さも評価され、堂々の2位に入賞しました。■矢下謙心さん「とれると思ってなかったが準優勝までいただけたので本当にうれしい。これで終わらせるのはもったいないので後輩がやってくれたらいいが、四万十高校の石積みとして、もっとこれ以上の活動ができればいい。また何十年後とかに見に来たい」第3回となるこの大会。優勝は徳島県の城西高校神山校。2年連続で優勝を逃していましたが、ついに初優勝し、生徒たちは涙を見せていました。■城西高校神山校生徒「石積みをずっとこのメンバーでやってきて、本当に大好きな石積みで1位になれて、自分の満足いく石を積めて大好きな仲間と積めたのが幸せ」四万十町で行われた石積み甲子園。古くから伝わる石積みの技術を競って繰り広げられた高校生たちの戦いはそれぞれの思い出として心に刻まれるとともに、改めて環境負荷の少ない石積みの良さを考えるきっかけとなったようです。