ロンドン序盤は比較的静かな取引、欧州株や米株先物の下げ幅限定的＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、比較的静かな取引になっている。ドル円は東京市場で下に往って来いとなったあとは、153円台半ばを挟んだ水準で揉み合っている。ユーロドルは1.1480-1.1498の東京レンジ内での推移。ポンドドルはややポンド買いが持ち込まれ、1.3053付近に高値を伸ばしたが、足元では1.30台前半に戻している。



昨日のＮＹ市場ではＡＩ関連企業に調整売りが集まり、株式が軟調に推移した。為替市場ではリスク警戒的なドル買いが広がった経緯がある。しかし、きょうは欧州株や米株先物の下げは比較的小幅にとどまっており、パニック的な動きにはなっていない。



日本時間午後１０時１５分には１０月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。市場は結果待ちのムードとなっているようだ。



USD/JPY 153.59 EUR/USD 1.1484 GBP/JPY 1.3037

EUR/JPY 176.39 GBP/JPY 200.26

