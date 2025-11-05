11月のFLOの日は「シャインマスカットと黄桃のタルト」が登場お得なスイーツ＆デリカもたっぷりで見逃せない...！

フロジャポンが運営するフロプレステージュでは、毎月6の付く日を「FLO（フロ）の日」として、限定タルトやお得なスイーツ・デリカを販売。11月の限定タルトは「シャインマスカットと黄桃のタルト」が登場します。

シャインマスカットと黄桃が織りなすとろける甘さ...

毎月6日・16日・25日から27日の計5日間を「FLOの日」として、お得な商品を販売します。

11月の「FLOの日」限定タルトは、みずみずしく色鮮やかなシャインマスカットにとろりと優しい甘さの黄桃シロップ漬けを合わせた「シャインマスカットと黄桃のタルト」。日によって土台の味わいが異なる「シャインマスカットと黄桃のタルト」を販売します。

11月6日限定で登場するのは、アールグレイが香る紅茶ダマンド台の「シャインマスカットと黄桃のタルト〜紅茶ダマンド〜」。サイズは約14cmです。

11月16日限定で登場するのは、まろやかな酸味が人気のチーズ台の「シャインマスカットと黄桃のタルト〜チーズ〜」。サイズは約15cmです。

11月25日から27日限定で登場するのは、サクサクとした食感が特徴のダマンド（アーモンドクリーム）台の「シャインマスカットと黄桃のタルト〜ダマンド〜」。サイズは約14cmです。

価格はいずれも1393円。

また11月のFLOの日は、人気のスイーツ「FLOのなめらかプリン」や店内で焼き上げる「フィナンシェマルグリット」をFLOの日限定価格で販売します。

・FLOのなめらかプリン

通常価格367円のところ313円に。

・カヌレ

・カヌレ〜プディング〜（1個）：通常価格280円→216円

・カヌレ〜ショコラ〜（1個）：通常価格280円→216円

・カヌレギフト＜3個入り＞：通常価格950円→756円

・カヌレギフト＜6個入り＞：通常価格1792円→1404円

・フィナンシェ マルグリット（1個）

FLOの日感謝価格162円。

・生ハムポテトサラダ

11月6日と16日限定で、FLOの日感謝価格313円（100gあたり）に。

・ラザニア

11月25日から27日限定で、通常価格345円のところ291円に。

なお、デリカ商品2種はデリカ取扱店舗限定での販売です。

いずれも数量限定なので売り切れになる場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部）