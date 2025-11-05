格闘技イベント「RIZIN」は5日、大みそか大会に関する緊急記者会見を東京・六本木ヒルズアリーナで開き、12月31日に開催される「師走の超強者祭り」で朝倉未来（JTT）がフェザー級王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に挑戦することを発表した。

会見に出席した未来は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます」と4年ぶりとなる大みそか参戦への意気込みを語った。

6大タイトル戦が発表され、未来VS王者シェイドゥラエフが発表されると、ネット上には「史上最強の相手だ」「楽しみ過ぎる」「マジか…」「これはかっこええな」「すっご！本当に相手を選ばずに戦うんだな」「今年の大みそかはヤバい！見たい！」「真価問われる一戦！」などの声が続々と上がるなど大きな反響を呼んでいる。

10周年イヤーの大みそかも“聖地”さいたまスーパーアリーナで大会を開催する「RIZIN」。昨夏に開催された「超RIZIN3」、今夏に開催された「超RIZIN4」に続いてスタジアムバージョンで開催される。会見に出席した榊原信行CEOは「今年の大みそか。10周年ラストのビッグイベントで今までみんなが経験したことのない体感したことない熱狂の空間をつくります！」とファンに誓った。