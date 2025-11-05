お笑いタレントの渡辺直美（38）が、5日、Instagramのストーリーズを更新。「お嫁に行けない！！！」とつづった、驚きの姿を公開し、反響を呼んでいる。

2021年4月からアメリカ・ニューヨークを拠点に活動している渡辺。2026年2月には自身の芸能生活20周年を記念した、ピン芸人初の東京ドーム公演を控えている。SNSでは公演に向けてトレーニングに励む姿や、バレエを習い始めたことも明かし、「めちゃ痩せた!?」「えっ、痩せました？誰かと思いました」と話題になっていた。

「お嫁に行けない！」驚きの姿公開

2025年11月5日には、Instagramのストーリーズを更新し、ジムでトレーニングに励む様子を複数枚公開。「きのうの筋トレ2時間のご報告」「これはなんかお尻に効くやつなんだけど、あまりにもキツくて会ったことないけど、死んだおばあちゃん見えた。」「絶望タイム」「きのうはマジ絶望タイム トータル1時間くらいあったんじゃないかな」と、激しいトレーニングで疲弊しきった様子を見せた。

続く投稿では、「1分間休憩の休み方。まじ怠け者。お嫁に行けない！！！」と、トレーニング器具の上で休憩する姿も公開している。（『ABEMA NEWS』より）