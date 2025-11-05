【紀ノ国屋】季節感たっぷりの「コーデュロイミニバッグ」が新登場。秋冬にぴったりのカラー＆素材がかわいい
紀ノ国屋は、2025年11月5日から、一部店舗で「コーデュロイミニバッグ」を数量限定で順次販売を開始しています。
ちょっとした外出にも便利なサイズ感
紀ノ国屋から、温もりあるコーデュロイ素材を使用した「コーデュロイミニバッグ」が新登場。
モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色が揃い、スマホなどがすっきり収まるサイズ感が魅力です。
サイズは、本体 約タテ18.5cm×ヨコ27cm×マチ8cm。価格は990円です。
カラーは、以下の5種類。
・モーブピンク
・サックスブルー
・ベージュ
・チャコールグレー
・ブラック
販売店舗は以下の通り。
インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、神戸さんちか店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、岩田屋本店、大丸東京店、大丸梅田店、新宿高島屋店、東武池袋店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店、〈KINOKUNIYA Bakery〉中野駅店、調進所 紀ノ國屋京町家
商品の入荷状況によって店舗での販売が遅れる場合があります。
また、数量限定のため、在庫がなくなり次第終了します。なお、公式オンラインストアでは先行して販売中です。
※価格は税込です。
