【紀ノ国屋】季節感たっぷりの「コーデュロイミニバッグ」が新登場。秋冬にぴったりのカラー＆素材がかわいい

紀ノ国屋は、2025年11月5日から、一部店舗で「コーデュロイミニバッグ」を数量限定で順次販売を開始しています。

ちょっとした外出にも便利なサイズ感

紀ノ国屋から、温もりあるコーデュロイ素材を使用した「コーデュロイミニバッグ」が新登場。

モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色が揃い、スマホなどがすっきり収まるサイズ感が魅力です。

サイズは、本体 約タテ18.5cm×ヨコ27cm×マチ8cm。価格は990円です。

カラーは、以下の5種類。

・モーブピンク

・サックスブルー

・ベージュ

・チャコールグレー

・ブラック

販売店舗は以下の通り。

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、神戸さんちか店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、岩田屋本店、大丸東京店、大丸梅田店、新宿高島屋店、東武池袋店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店、〈KINOKUNIYA Bakery〉中野駅店、調進所 紀ノ國屋京町家

商品の入荷状況によって店舗での販売が遅れる場合があります。

また、数量限定のため、在庫がなくなり次第終了します。なお、公式オンラインストアでは先行して販売中です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部