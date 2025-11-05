相葉雅紀、人生初の大役に大緊張…ヒロミと涙のサプライズ！“危険度100％”の大仕事も

ヒロミ＆相葉雅紀が、全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

11月6日（木）放送の2時間SPでは、2人が埼玉県の秩父エリアで3つのお困りごとに挑む。

最初のお困り人は、標高700mの山奥にあるお寺を管理している男性3人組。

3人に会うため296段の階段を上るだけですでにヘトヘトのヒロミ＆相葉だが、お困りごとを聞いて思わず絶句。それは、「お寺の上の岩山にそびえる今にも落ちそうな危険な木を伐採してほしい」という危険度100％の内容で…。

道なき道を進んで崖の上にたどり着いた2人だが、「かなり危険だね…」と愕然。一歩間違えれば切った木が本堂の上に落下してしまうという状況に頭を抱える2人の前に現れたのは、その道のプロで、ヒロミが「本当にカッコイイ」と憧れのまなざしを送る山師の方々。

山師の皆さんの協力をあおぎながら、ヒロミがチェンソーで伐採し、相葉が落下を防ぐために機材を使って木を引っ張るという二段構えで作業を進めることになる。

しかし、この木を引っ張る作業が想像以上の重労働で…。さすがの相葉も「これはキツイ…。まさかヒロミさんはそれがわかってて俺にこの役割を!?」と思わずボヤきモードに突入。

しかし、3人のお困り人やお寺を利用する人々の笑顔が見たいという一心で、必死に作業を続ける2人。はたして2人は、ちょっとのミスも許されない緊張感MAXのお困りごとを解決することができるのか？

◆サプライズ結婚式で相葉が牧師役に！

また、ヒロミと相葉のもとに舞い込んだのは“超緊急”のお困りごと。

2人は、「結婚して5日後に家を出る息子に何かしてあげたいけど時間がない」というお母さんとテレビ電話で打ち合わせをすることに。「思い出に残るものを贈りたい」と考えた2人は、息子夫婦が結婚式を挙げていないと知り、サプライズ結婚式を提案する。

こっそり親戚や友人を集めて迎えた当日。相葉は人生初の大役で牧師役を務めることになり大緊張。一方のヒロミは、新郎新婦のアテンド役でサポートに徹する。

新郎新婦に最も接近する役回りのため、変装してお世話を続けるヒロミだが、ヒヤッとする瞬間もあり…。そんななか、いざ式がスタートすると、母と息子の強い絆に思わず涙。感動のサプライズ結婚式は必見だ。

さらに2人は、旅館の女将からのお困りごとも解決へ。挑むのは、「苔まみれで不気味な源泉施設をキレイにしてほしい」という内容だ。はたして、ボロボロの施設はどんな変貌を遂げるのか？