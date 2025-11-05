波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第5話の先行カットが公開された。

参考：『フェイクマミー』第4話は“リアタイ”して正解 笠松将の“モラハラキャラ”が物語を動かす

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第5話では、いろは（池村碧彩）の本当の母親が茉海恵（川栄李奈）であることが明らかになり、薫（波瑠）は智也（中村蒼）と再度話し合いを行っていた。すると、智也から茉海恵、いろはと直接話がしたいと提案され、4人で会うことに。一方、「ごほう美アイス」の売れ行きが好調の中、竜馬（向井康二）の元にヘッドハンターからスカウトのメールが届く。近頃、茉海恵から頼りにされないことに不満を持っていた竜馬は心が少し揺らいでしまい、とある人に相談をする。その頃、三ツ橋食品では慎吾（笠松将）がRAINBOWLABへの敵対心をあらわに、不穏な動きを見せており……。

公開された場面写真には、薫の前で弱気な表情の竜馬や、薫と笑顔で話す智也、写真を見て何かを確信する慎吾の姿などが切り取られている。

また、第1話から第4話までのTVer総再生数が1000万回を突破した。配信開始後8日間の再生数では、第1話～第3話すべてが200万回を上回っている（※）。「TVer」と「TBS FREE」では引き続き第1話から第3話と最新話が無料配信されている。

※TVer DATA MARKETINGにて算出：11月5日（水）時点（配信期間2025年10月10日（金）～11月4日（火）

（文＝リアルサウンド編集部）