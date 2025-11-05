今月3日未明、岡山市中区の山陽学園大学に設置された夜空を観測するビデオカメラが、夜空が一瞬赤く染まる現象「スプライト」をとらえました。

【写真を見る】「今夜がピーク」おうし座流星群と夜空の一部が一瞬真っ赤に染まる「スプライト」の共演【岡山】

ちょうど今夜（5日）ピークを迎えるおうし座流星群のタイミングと重なり、流星とスプライトの共演となりました。

【画像①】の画面下の赤い線状の連なりが「スプライト」、上部にある複数の白い線は流星の軌跡です。

山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんが撮影したものです。

スプライトとは？

米田さんによりますと、通常の雷は、雲と雲、或いは雲と陸地の間に電流が瞬間的に流れる現象ですが、スプライトは、高度50kmから100kmの間を電流が流れるもので、冬に観測が多いとされています。



また、通常の雷に伴って発生しやすいことが知られています。

－珍しいのでしょうか。



（山陽学園大学 米田瑞生さん）

「スプライトは、去年は３夜観測できました。今年は、11月3日未明の観測で、２夜目です。雷雲の上で発生しているので、なかなか見ることができませんし、発生頻度も通常の雷よりはずっと低いので、珍しい現象ですが、毎晩流星観測をしていると、案外見えるものだと思っています」

おうし座流星群は11月5日の夜がピーク

おうし座流星群は、穏やかな流星群で、11月上旬を中心に１ヶ月以上活動が見られますが、特に11月5日がピークです。



米田さんは、11月は個性豊かな流星が楽しめると話します。



（米田瑞生さん）

「数自体は少ないですが、明るい流星がゆっくり流れるため、見やすいのが特徴です。実は、11月上旬にピークを迎えるのは、おうし座南流星群です。



下旬には、おうし座北流星群がピークを迎えます。また、11月18日未明には、しし座流星群がピークを迎えます。



しし座流星群は、おうし座流星群とは異なり、非常に早い流星が見られますし、年によっては、流星の嵐と呼ばれるほどの活動を見せます。



11月は全体的に、個性豊かな流星が見える１ヶ月と言えます」