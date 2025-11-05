11月1日にワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャース。シリーズMVPには日本の山本由伸が選ばれ、日本も歓喜に沸いた。そんな中、11月2日にアメリカのテレビ局『NBC4』のアンカー兼リポーターを務めるマリオ・ソリス氏がInstagramで公開した動画が注目を集めている。

「優勝直後のグラウンドセレモニーに向かう選手の家族や関係者の姿を収めた動画なんですが、その列の中に昨年山本投手とのデート動画を撮られた“Niki”こと丹羽仁希さんらしき女性の姿が映っていたんです。昨年11月6日、プライベートで街を歩く山本投手とサングラスを掛けた女性の姿がTikTokに投稿されました。投稿者は自称フォトグラファー。写真撮影は断った山本投手ですが、彼女の方は名前を聞かれると“ニッキー！”と普通に回答しており、Nikiさんだと話題になったんです」（芸能記者）

山本は“モデル好き”として知られており、2021年にモデルの野崎萌香との“ホテル密会”を報じられている。今回映った女性がNikiと同一人物だった場合、交際は現在も進行中だった可能性がある。

「Nikiさんは2016年放送の恋愛リアリティショー『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演し、『テラハ史上No.1の美女』と話題になった日米ハーフのモデル、女優、タレント。恋多き女性としても知られ、2018年には元NEWSの山下智久さんとハワイで1週間のバカンスを楽しんだと『女性セブン』に報道されました。

その後、2020年5月の新型コロナ緊急事態宣言中には、俳優の山田孝之さんや新田真剣佑さん、ガーシーこと東谷義和さんらと沖縄で長期滞在の旅行をして『週刊文春』に報道されたこともあります。同日に自身のX（当時Twitter）で《一部報道にありましたが、緊急事態宣言の中、私の軽率な行動により、関係各所の皆様に多大なご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした》などと謝罪していました」（芸能担当記者）

今回、Nikiらしき女性の姿が映り込んだことにXでは驚きの声が多く書き込まれた。

《山本由伸とNikiってまだ続いているんだ。。しかも奥様方や友達の会に出席 なんかNikiだけは。。。》

一方で《なんで山本由伸投手の彼女、Nikiちゃんだとダメなの？ 付き合ってからMVPまで取ってんだから》と肯定する声も。

「『女性セブン』の報道ではNikiさんのエージェント事務所は《プライベートは本人に任せております》と回答。実際に山本投手は大活躍していますから、内助の功もあるのかもしれません。大谷翔平選手の妻である真美子さんが絶賛されているわけですから、山本投手の彼女も褒められて然るべきという意見もあります。

とはいえ、本人たちがはっきり明言していない状況ですからね。交際宣言でもあれば、また大騒ぎになりそうです」（前出・記者）

世界一の投手のパートナーとして、一気に世界レベルのセレブになるかも。