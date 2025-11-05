ロックバンドのミセスことMrs. GREEN APPLEの公式サイトが11月3日に、ネット上の悪質な行為に警告を発し注目を集めている。

「サイトでは、“著作権侵害およびプライバシー侵害を含む悪質な行為に対する弊社の取り組みについて”と題された文章がアップされ、そこでは“アーティストの過去映像や過去音源等のSNSへの無断アップロード行為および交換・譲渡・販売する行為”、“アーティストが出演したテレビ・ラジオ・インターネット番組の撮影・録画データ・画像や音源などを交換・譲渡・販売する行為”などを例にあげ、これらに対して厳しい姿勢で臨むと明言。過去には悪質な迷惑行為を行った人物に法的措置を行った実例もあり、イベントなどへの参加を禁止しているとも記されています」（スポーツ紙記者）

これには、X上で共感の声が相次いでいる。

《警告なんて優しい。節度あるファンでいたい》

《悪いことして迷惑かける人は本当のファンではない》

《とことんやったらなあかんて。最近、なめた奴が多すぎる》

ミセスは熱狂的なファンの多さで知られるが、その分“マナーの悪さ”が指摘されていると語るのは音楽業界関係者だ。

「ミセスファンのマナーが問題となったケースでよく知られているのは、2025年7月に起こった“ミッキー事件”です。ミセスはディズニーのキャンペーン『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』とコラボし、7月1日に行われたイベントにサプライズ出演を果たしました。その場に居合わせたミセスファンは歓喜しましたが、ミセスのメンバーをスマホで撮りたいファンが『ミッキー邪魔』と呟く動画が拡散され、ディズニーファンからひんしゅくを買い炎上してしまいました」

同月の26日と27日に横浜の山下ふ頭で行われた約10万人を動員した大規模野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』では、東京都内まで音が響く“騒音”が問題となったが、ファンのマナーの悪さも目立った。

「チケットを入手できなかったファンが“音漏れ”目的で会場周辺に集まり、路上駐車のほか、場所取りをしたあとのゴミの放置なども取り沙汰されました。今回、ミセスの公式が警告を発したのは著作権や肖像権の侵害にまつわるものが主ですが、こうした度を超えたファンのマナーの悪さにも警鐘を鳴らしているようにも見受けられます」（前出・音楽業界関係者）

ミセスは注目度が高い分、ファンのマナーの悪さも取り沙汰されやすい。やはり、ネットの声の通り“節度ある”応援をすべきだろう。