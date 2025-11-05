11月4日、モデルでタレントの滝沢カレンが、バラエティ番組『踊る! さんま御殿!!』（日本テレビ系、以下『さんま御殿』）に出演した。産後初めてのテレビ出演となったが、視聴者からは顔の“異変”が心配されている。

滝沢は2022年に一般人男性と結婚し、2025年8月に第1子を出産。産休でメディア出演は減っていたが、今回、久しぶりに“復帰”を果たした。司会の明石家さんまから「カレンちゃん、どうもおめでとうございます」と祝われ、明るいトークで場を盛りあげた。しかし、放送後のXでは

《滝沢カレン、顔も首も赤いけどどうしたのかな…心配なくらい赤くない?》

《何であんなに真っ赤っ赤なの?》

《滝沢カレン 顔赤いな〜日焼け?》

など、心配する声があがっていた。

「色白の印象が強い滝沢さんですが、この日は全体的に顔が赤みがかって見える人が多かったようです。メイクによるものなのかもしれませんが、頬を中心に赤みが強かったため、気になる人からの指摘が続出しました」（芸能記者）

モデルや女優として活動していた滝沢だが、2015年の『さんま御殿』に出演した際、奇妙な言い回しや独特の表現をする“日本語苦手キャラ”で注目を集めた。その後、バラエティ番組で引っ張りだこになったが、久しぶりのテレビ出演でも“カレン節”は健在だった。

「番組冒頭、子どもが生まれた話題になり、さんまさんが『まだお子さんは4カ月？』と聞いたところ、滝沢さんは『いや……まあ、5歳未満ということで』と答えていました。話が広がらないやりとりに、さんまさんが頭を抱える場面もあったのです。また、滝沢さんが健康のために水をたくさん飲んでいたところ、トイレが気になって仕事に集中できなくなったエピソードを話しました。

しかし、途中でたびたび言い間違いをして話が止まってしまい、まわりの出演者は内容が入ってこなかったのか、青木マッチョさんが『どんだけしゃべんだよって思ってしまいました』とツッコミを入れる場面もあったのです。おなじみの“噛み合わないトーク”でしたが、SNSでは『そのしゃべりには飽きた』という声もあがっていました。年齢を重ねて、母親になっても相変わらずの話し方をすることに、一部では困惑する声があがっています」（同前）

滝沢は2025年で33歳になった。おなじみのキャラにもアップデートが必要か。