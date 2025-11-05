有名な投資家を名乗りＳＮＳで投資をすすめる手口で、山形市の３０代の女性が現金３０００万円をだましとられる被害にあいました。

【写真を見る】被害額は3000万 実在する有名投資家のサイトをみつけ...30代女性が特殊詐欺被害に（山形）

警察によりますと、今年８月上旬、山形市に住む３０代女性はインターネットで資産運用について調べていたところ、実在する有名な投資家を名乗るサイトを見つけ、サイトに表示されていたＬＩＮＥアカウントを登録したということです。

女性は投資家を名乗る人物からアシスタントの女性を名乗るＬＩＮＥアカウントを紹介されました。

すると女性の元には優良株の情報や説明が毎日のように送られてくるようなったということです。

女性は相手を信じ、相手から指定された口座に４回にわたってあわせて現金３０００万円を振り込みました。

相手から教えられたサイト上では利益が出ていたことから出金しようとしたところ「出金できない」などと言われたことから不審に思いインターネットで調べたところ同じような詐欺があることを知り、被害に気付きました。

警察は、著名人になりすましたニセのサイトに注意することや、一度も会ったことがない人から投資の話をされた場合は詐欺の可能性があるとして、すぐに相談してほしいと呼びかけています。

今年県内で確認された特殊詐欺の被害総額は、先月末時点でおよそ３億６０００万円に上り、去年１年間の被害額をおよそ４０００万円上回っている状況です。