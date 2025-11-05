１１月９日に投開票される県知事選挙。課題の投票率アップへ、さまざまな仕掛けで選挙の盛り上げを狙います。



■担当者呼び込み

「期日前投票入り口こちらです」



５日、広島駅南口の地下広場に期日前投票所が設置されました。７日までの３日間、午前１０時から午後８時まで投票できます。対象は広島市内の有権者で、本人確認ができれば「選挙のお知らせ」がなくても投票できます。



■投票した人

「ここが一番便利がいいので、用事の途中にさっとやって済ませておくという方がですね、ぱっと済んでいいなと思います」

■広島市選挙管理委員会 内河内孝治 事務局次長

「投票率向上、この一助になると考えておりますので有権者の皆様の積極的なご利用を期待しているところです」





近年の県知事選挙では投票率の低さが課題となっています。２００５年の選挙では過去最低を記録するなど、３５パーセントに満たない投票率が続いています。■期日前投票所（福山市）案内「広島大学附属福山中・高等学校、期日前投票所を開きます」福山市の高校で行われたのは、若い世代の投票率アップに向けた取り組み。先週、１日限定で期日前投票所が設置され、生徒や教職員など６５人が投票しました。■投票した生徒「（学校なので）あまり緊張せずに投票できたなと思います」■投票した生徒「単なる投票率の向上だけでなくて政治への関心も高まるのですごくいい取り組みだなと思いました」広島市中区のこちらの飲食店では、独自のサービスで選挙の盛り上げを狙います。■門脇明伸記者「県知事選の投票に行くと・・・」■ハレの日 勝田正章 店長「生ビールの中です」■門脇明伸記者「こちらの生ビールが１杯無料になります」県知事選の投票に行ったことが分かる証明書や写真を見せると、１杯目のドリンクが無料となります。■ハレの日 勝田正章 店長「若い子がもっと選挙に参加してほしいなという思いでやってます。もっとどんどんこういう活動をしてくれるお店も広がって、みんなで盛り上がっていったらいいなと思っています」１１月９日に投開票される県知事選挙。あの手この手の取り組みは、投票率アップにつながるのでしょうか？（２０２５年１１月５日放送）