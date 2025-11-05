中国スポーツメディアの直播吧は4日、スイスに拠点を置くサッカー専門の調査機関CIESフットボール・オブザーバトリーが公表した「過去10年間の国内育成選手の海外移籍による収入ランキング」を取り上げ、日本がアジアトップだと伝えた。

それによると、フランスが約39億8000万ユーロ（約7004億8000万円）でトップだった。2〜10位は、ブラジル（約26億ユーロ）、スペイン（約22億4000万ユーロ）、ポルトガル（約19億9000万ユーロ）、オランダ（約16億3000万ユーロ）、イングランド（約16億ユーロ）、アルゼンチン（約15億5000万ユーロ）、ドイツ（約14億8000万ユーロ）、イタリア（約10億4000万ユーロ）、ベルギー（約8億4700万ユーロ）の順だった。

アジア勢でトップ50入りしたのは、32位の日本（約1億4000万ユーロ）と35位の韓国（約7200万ユーロ）の2カ国・地域のみだ。

これについて、中国のサッカーファンからは「日本は選手を安く売りすぎでは？」「トップ10の顔ぶれは順位は異なるけどFIFAランキングと一緒だ」「育成の強さと代表チームの強さには相関関係があることがよく分かるデータだね」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）