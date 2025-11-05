日経225先物：5日19時＝変わらず、5万530円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの5万530円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては317.73円高。出来高は4065枚となっている。
TOPIX先物期近は3278.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50530 +0 4065
日経225mini 50530 +0 61417
TOPIX先物 3278.5 +0.5 3737
JPX日経400先物 29625 +50 277
グロース指数先物 702 -2 266
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
