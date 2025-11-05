　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの5万530円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては317.73円高。出来高は4065枚となっている。

　TOPIX先物期近は3278.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50530　　　　　　+0　　　　4065
日経225mini 　　　　　　 50530　　　　　　+0　　　 61417
TOPIX先物 　　　　　　　3278.5　　　　　+0.5　　　　3737
JPX日経400先物　　　　　 29625　　　　　 +50　　　　 277
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-2　　　　 266
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース