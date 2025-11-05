綾瀬はるか、“素の表情”あふれるオフショットをマネージャーが公開「何を考えているんだろう」「後ろ姿さえもかわいい」
俳優・綾瀬はるか（40）が5日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。15日発売予定の『綾瀬はるか 2026カレンダー』から、マネージャーが撮影したオフショットが公開された。
【動画】マネージャーが撮影した“考えごと”する綾瀬はるかのオフショット
投稿では「オフショットを公開Part3 !!」とつづり、動画をアップ。上を向いて「考えごと」をしているかのような表情を浮かべる綾瀬の後ろ姿が、鏡越しで捉えられている。
自然体な綾瀬の姿に、ファンからは「編み込み髪にミントグリーンのパーカー可愛い過ぎ」「後ろ姿さえもかわいい」「考え事しているお姿さえ美しいです」「何を考えているんだろう」などのコメントが寄せられている。
