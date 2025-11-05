◇九州スーパーシニアカップゴルフ（2025年11月5日 福岡県小郡市 小郡カンツリー倶楽部＝男子5700ヤード、女子5030ヤード、パー72）

男子は80歳以上、女子は70歳以上のアマチュア109人が参加して、18ホール競技で行われた。

福岡・宮若市在住で2015年日本グランドシニアゴルフ覇者の81歳、安河正彰が3オーバー、75で大会初優勝を決めた。2バーディー、5ボギーの安河は、同年齢・同スコアの大嶋玄次と首位に並び、規定（タイは年長者上位）により1944年7月生まれの安河が、同年10月生まれの大嶋を上回った。

女子は79で福井和子（78）と田中恵子（71）が首位に並び、年長の福井が優勝した。

≪九州スーパーシニアゴルフ上位成績≫

▽男子

（1）安河正彰 75（38・37）

（2）大嶋玄次 75（38・37）

（3）永野勝利 76（39・37）

（4）瀧下幸治 77（40・37）

（5）竹田奉正 78（38・40）

▽女子

（1）福井和子 79（42・37）

（2）田中恵子 79（41・38）

（3）藤崎佳子 82（40・42）

（同スコアは年長者上位）