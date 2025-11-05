なにわ男子の長尾謙杜（23）が5日、都内で山田杏奈（24）とダブル主演した映画「恋に至る病」（監督廣木隆一）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。

公開から1週間半。先日まで行われていた全国アリーナツアーでも反響が寄せられたという。「ファンの皆さんがうちわで教えてくれたりしました。（文字が）小さすぎると読めなかったりするんですけど、皆感想書いてくれてうれしいです」と振り返った。

作品コピー「この恋は、純愛か洗脳か」にちなみ、今までの人生で究極の選択だったターニングポイントを聞かれると熟考の後「小さい頃最初ポケモン選ぶのめっちゃ悩みません？」と切り出した。「選んだら戻れないから、究極」とし、「ネットとかで最終的にどれが強いんやろうとちゃんと調べちゃうタイプ。水属性を選ぶ。かわいいなかで最後格好良くなる」と明かした。

他にも「ご飯屋さんの締めも親子丼なのかラーメンなのか悩みません？焼き肉屋さんの（締めが）カレーか冷麺かどっち？みたいなのとか」とさまざまな究極の選択を例示するも司会から、再度人生における究極の選択の回答を求められた。山田と前回共演した作品「HOMESTAY」をターニングポイントとし、「出会ったスタッフさんとは今でも仲良くさせていただいている。その方達と出会ったのは凄い大きなターニングポイント。お芝居に対しても凄い楽しいなとより面白いなと思うようになったタイミングだった」と語った。

「恋に至る病」は長尾演じる内気な高校生・宮嶺と山田演じる学校中の人気者・景の不器用で一途な初恋に、不審な事件や恋人への疑惑が入り交じる刺激的なラブストーリー。