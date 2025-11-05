吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす6日からの天気のポイントです。

小野：

あさって7日は立冬ですが、晴れて気温も平年並みくらいでしょう。9日と10日は雨の予報のままです。



気象台の週間予報です。



小野：

あす6日、 立冬のあさって7日、そして8日・土曜日と、雲は広がりますが晴れるでしょう。9日・日曜日と10日・月曜日は雨予報のままで、9日は大きい雨マークに変わりました。11・12日は晴れ間が戻るでしょう。来週は特に、11日の日中の気温が低いでしょう。

吉道：

イチョウですね。黄色くきれいに色づいていますね。



小野：

5日朝、気象台の標本木を撮影してきました。気象台では、サクラやアジサイなど、季節によって6つの植物の開花や色づきを観測しています。4日はイチョウが黄色く色づく「黄葉」が発表されました。



吉道：

「おうよう」とは言わないで、「こうよう」と読むんでしたね。



小野：

その通りです。平年・去年と比べて、ともに6日早い発表です。



吉道：

一気に秋が来ている…という感じですね。一日の気温差が大きくなってきました。何度もお伝えしていますが、気を付けていきましょう。