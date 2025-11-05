幸せな家猫となった猫のビフォーアフターが人気を集めています。話題の投稿は1500件以上の「いいね！」を獲得し「シャンプーする時に野生を洗い流してしまってますね」「おっとり…？まったり…どっしり…では？」とのコメントが寄せられていました。

庭に現れたボロボロの猫

Threadsアカウント「まにぷ」に投稿されたのは、保護猫のビフォーアフター。投稿者さんの実家の庭に急に現れたという猫。突然だったので、もしかしたら捨てられた可能性もあったのだそうです。保護当時の猫は、体が汚れ、皮膚病でハゲている部分もあるなど、痛々しい状態でした。

そんな状況から一転！保護され元気になり、家猫になった猫は「まー」ちゃんと呼ばれているそうです。現在のまーちゃんは、ソファーでお腹を出して、足を投げ出して座り、まるで人間のようです。すっかり野生の本能はどこかへ置いてきてしまったようで、毎日を幸せに満喫しているまーちゃんなのでした。

保護猫の変化に安堵の声

まーちゃんの変化を見たThreadsユーザーたちからは「想像の上を行く寛いだ姿」「幸せそうで何より」「良かったねぇ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「まにぷ」では、まーちゃんと、同居猫のぷーちゃんの日常の様子が投稿されています。

