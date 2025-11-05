「同じボトムスしか穿いてない」→【ROPÉ PICNIC】へ！ 大人に似合う♡「上品スカート」

コーデがなんだかマンネリぎみ……。そんなときは、ボトムスで印象チェンジを図ってみては？ コーデが一気にシャレ見えしそうなスカートを、今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からピックアップ。上品なシルエットが大人コーデにぴったりです。いつも同じボトムスを選びがちな人は、ぜひチェックしてみて。

甘さ控えめな大人のフレアスカート

【ROPÉ PICNIC】「フィブリルマーメイドフレアスカート」\6,490（税込）

ワインカラーが秋らしいフレアスカート。裾に向かって広がるフレアシルエットが、エレガントな雰囲気を演出してくれます。マットな質感とシックな色合いが落ち着いていて甘さ控えめ。パンプスやブーツとも好相性で、上品でより大人っぽい印象に。デザインはシンプルなので、あらゆるトップスと合わせやすそうです。

きれいめにもかっこよくも決まるレザー調スカート

【ROPÉ PICNIC】「シンセティックレザーフレアロングスカート」\5,995（税込）

ほどよい光沢感のあるレザー調素材が、上品でクールな印象のスカート。きれいめにもカジュアルにも着こなせそう。フレアシルエットが女性らしさを演出し、カチッとしすぎないのも魅力。パンプスを合わせて上品にまとめるのはもちろん、スニーカーを合わせてきれいめカジュアルを楽しむのもおすすめ。一点投入で、洗練されたスタイルが叶いそうです。

すとんとしたシルエットできれい見え

【ROPÉ PICNIC】「スリートーンツイードスカート」\5,995（税込）

すとんと落ちるIラインシルエットが上品なスカート。フロントに入ったスリットが、シンプルなデザインにほどよい抜け感をプラス。セットアップ対応で、同じ素材のジャケットと合わせればきちんと感が増し、お仕事やフォーマルシーンにも馴染みます。カジュアルなトップスとも合わせやすく、オンオフ問わず着回せそう。

動きやすく上品見えするIラインスカート

【ROPÉ PICNIC】「ジャージーアイラインスカート」\5,995（税込）

すっきりとしたシルエットのスカートですが、公式サイトによると「少し生地が伸びるのでストレスフリー」とのこと。シンプルなデザインに、左右のボタン付きポケットがアクセントになっています。トップスをウエストインしてきれいめにまとめても、ゆるめのトップスを合わせてリラックス感を出してもバランスよく決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Natsumi.N