ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでのセレモニーでは、WSでMVPを獲得した山本由伸投手がスピーチ。スペイン語で放った第一声に、同僚野手が見せたリアクションが日本人ファンの反響を呼んでいる。

シリーズ3勝でMVPに輝いた山本。ドジャースタジアムでのスピーチでは、「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で挨拶した。これには“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手も大興奮。拳を突き上げて飛び跳ねながら由伸を称えていた。

キケは、昨年のポストシーズンで山本が先発しKOされた際に、カフェに誘って話をするなどよき“兄貴分”として接してきた。スペイン語圏のプエルトリコ出身であるキケやヒスパニック系のファンを念頭に置いたような山本の粋な挨拶の動画を、球団公式Xが投稿すると、日本人ファンからコメントが相次いだ。

「掴みは、スペイン語の挨拶（キケの反応w）」

「最初にスペイン語で挨拶するのスゴく良いな」

「スペイン語はキケ先生直伝かな？」

「由伸がスペイン語の挨拶で切り出した時に球場もチームメイトも一気に沸いた感じ」

「由伸くんがBuenas tardesって言った瞬間、キケさんが爆沸きしてる」

「あのスペイン語はキケが仕込んだに違いない」

その後、英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と感謝した山本。球場は大歓声に包まれていた。



（THE ANSWER編集部）