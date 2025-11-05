二匹の子猫を保護したという投稿主さん宅。子猫が赤ちゃんにくっついて暖を取る姿が可愛いと話題です。動画には「可愛い猫ちゃんですねぇ」「かわいいしか映ってない！」等のコメントが寄せられ7.3万回以上再生されているようです。

【動画：お昼寝中の赤ちゃんのそばで、子猫が……あまりにも尊すぎる『素敵な瞬間』】

赤ちゃんによりそう子猫

Instagramアカウント「雪/ごま ぽんず」に投稿されたのは、子猫と赤ちゃんの心温まる光景です。生後5ヵ月の赤ちゃんと子猫2匹がいるという、赤ちゃんだらけの投稿主さん宅。ある日、ぽんずちゃんはお昼寝中の赤ちゃんのそばによりそって暖をとっていたそう。

赤ちゃん同士でくっついているとても可愛らしい光景に、投稿主さんも思わず目が離せなくなってしまったのだとか。

一緒にお昼寝

赤ちゃんに子猫達がよりそっている光景は他にも投稿されているようです。他の投稿ではぽんずちゃんとごまくんの二匹が寝ている赤ちゃんのそばにいる投稿が。

また、ごまくんがのびのび体をのばして赤ちゃんと添い寝している姿も投稿されているようです。2匹と1人でお昼寝している姿を見ると幸せな気持ちになるという投稿主さん。沢山の人を癒してくれる光景となっていました。

生後間もない2匹を保護

投稿主さんに保護された兄弟猫のぽんずちゃんとごまくん。保護当初はまだ生後間もない子猫だったため、投稿主さんがミルクをあげてお世話をしていったそう。

2匹はすくすくと成長し、ひとりでご飯を食べれるくらいまで成長したといいます。そして現在は投稿主さん宅の大切な家族の一員となった2匹、これからも赤ちゃんと一緒に成長していくのが楽しみですね。

最初にご紹介した投稿は7.3万回以上再生され「可愛い猫ちゃんですねぇ」「かわいいしか映ってない！」「みんなバブちゃん」等のコメントが寄せられ、子猫と赤ちゃんが寄り添う姿の可愛さにキュンとする方が続出したようです。

Instagramアカウント「雪/ごま ぽんず」では、ぽんずちゃんとごまくん、赤ちゃんの姿が投稿されています。心が温かくなる可愛くて癒される投稿が話題です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「雪/ごま ぽんず」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。