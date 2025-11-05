工藤静香、“いつでも包んでくれる”愛犬と戯れる姿が「包容力がすごい」「めっちゃ可愛い 癒される」と話題
歌手の工藤静香が、5日までにインスタグラムを更新。愛犬のエトと戯れるかわいい姿に絶賛の声が相次いでいる。
【動画】もふもふのエトに包まれる工藤静香
工藤は「私をいつでも包んでくれる。必ずエトは私にハグをしてくれる」とつづり、ニット帽を被ったカジュアルなコーデで、もふもふの愛犬エトとスキンシップをするムービーなどを公開。動画にはエトを抱きしめたり撫でたりして愛でる様子が、写真にはカジュアルコーデの全身やアップショットが収められている。
コメント欄ではファンから「包容力がすごい」「めっちゃ可愛い 癒される」「ニット帽もしーちゃんもエトちゃんも可愛い」「し〜ちゃん、エトくん最高ですね」などの声が上がっていた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
【動画】もふもふのエトに包まれる工藤静香
工藤は「私をいつでも包んでくれる。必ずエトは私にハグをしてくれる」とつづり、ニット帽を被ったカジュアルなコーデで、もふもふの愛犬エトとスキンシップをするムービーなどを公開。動画にはエトを抱きしめたり撫でたりして愛でる様子が、写真にはカジュアルコーデの全身やアップショットが収められている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）