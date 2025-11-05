まるぴ、26歳の誕生日に多数の祝福が集まる　※「まるぴ」エックス

　特撮ドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）に、ブーケ役で出演中の俳優・まるぴが、5日にエックスを更新。誕生日を迎えて26歳になったことを報告した。

【写真】“ブーケ”まるぴのカッコよくも美しい場面カット

　ゴジュウジャーたちの前に立ちはだかる敵組織幹部・ブーケを演じるまるぴは「父を亡くした25歳の1年　となるはずだった私をゴジュウジャーが、ブーケ様が救ってくれました。おかげで、多くの方に知っていただける『最高の1年』でした。26歳は飛躍の1年になりますように！　当日撮影でお祝いしていただけた私　幸せ者ナンバーワン」とつづり、26歳になったことや、父親が他界していたことを報告。

　一緒に投稿された写真には、美肩があらわになったソロショットや現場で誕生日をお祝いされているかわいい姿が収められていた。

　この投稿にファンからは「守られるだけじゃなく戦う強い女の子が大好きなので、ブーケ様のことが大好きです」「きっとお父さんも見守ってくれてますね」「色々あった1年だけど、普段からのまるぴちゃんの頑張りあってのことだと思ってるよ！」など、応援の声が寄せられている。

■まるぴ
1999年11月5日生まれ。群馬県出身。SNSで「可愛い」と話題沸騰し、2021年11月に芸能事務所・ゼロイチファミリアに所属。グラビアアイドルや女優として活躍し、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で敵組織の幹部・ブーケを演じさらに注目を集めている。

引用：「まるぴ」エックス（＠marupi_8989）