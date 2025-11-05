◆関東地区大学選手権▽決勝 杏林大４―０神奈川大（５日・横浜）

東京新大学リーグの覇者・杏林大が、３度目の出場で初優勝を果たした。

先発の１年生右腕・古宇田烈投手（聖光学院）が神奈川大を被安打６で完封。打線は、８番・長田裕海三塁手（２年＝相洋）が４回裏２死二塁から中越え二塁打を放つなど、３安打３打点の活躍で勝利に貢献した。長田は大会を通じて１０打数６安打６打点の数字をマークし、ＭＶＰに輝いた。

３投手の継投で帝京大を零封した準々決勝、岩井拓巳投手（４年＝東京成徳大高）が松本大を完封した準決勝に続き、相手に１点も与えなかった。無失点での優勝は大会史上初めて。かつて東京六大学リーグの立大を率い、就任２年目で“関東の頂点”に導いた溝口智成監督（５７）は「３試合とも、ピッチャーが本当に頑張った。ここにきて一番の戦いが、３試合で出来た」と驚いたような表情で話した。

溝口監督は立大時代、２０１７年の全日本大学選手権を制した実績を持つ。杏林大にとって初の全国大会となる明治神宮大会（１４日開幕）に向け「最大で３試合。もしかしたら、最後の１試合になるかもしれない。目の前の試合を、選手と一緒に全力でやりたい」と力強く抱負を述べた。