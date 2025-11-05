2010年の初放送から15周年を記念！SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム
アニウェアが運営するファッションブランド「SuperGroupies(スーパーグルーピーズ)」より、名作ドラマ『SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』とのコラボレーションアイテムが登場します！
2010年の初放送から15周年を迎えた本作を記念した、ミニバッグ、ジャージ、Tシャツの全3品です。
2025年11月5日(水)16時から12月1日(月)昼12時まで、SuperGroupies公式サイトほかにて予約受付中です。
SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム
予約期間：2025年11月5日(水)16:00〜2025年12月1日(月)12:00まで
お届け予定：ミニバッグ／2026年2月下旬ごろジャージ・Tシャツ／2026年1月下旬ごろ
取扱先：SuperGroupies公式HP、TBS SHOPPING
ドラマ『SPEC』の放送15周年を記念したコラボアイテムが登場！
「高まるぅ〜！」なデザインに仕上がった、ファン必見のラインナップです。
瀬文焚流 モデル ミニバッグ
価格：4,950円(税込)
「瀬文焚流」がいつも持ち歩く紙袋をイメージしたミニバッグです！
“くしゃっとできる”紙袋のような風合いの生地を使用した巾着型。
開くと、アバンギャルドな雰囲気のオープニング映像をイメージしたテキスタイルが広がります☆
未詳事件特別対策係 モデル ジャージ
価格：各7,700円(税込)
サイズ：M、L
「警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係」通称「ミショウ」をイメージしたジャージ。
「当麻紗綾」のジャージから着想を得たシルエット、ブラックの生地で普段使いしやすいスタイルです。
右胸にはシリーズのエピソードを表すデザインを配置し、ドラマの放送開始年や「当麻紗綾」の印象深い言葉も隠されています。
左胸には「未詳」の黒い刺繍入りです。
SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 モデル Tシャツ
価格：各4,400円(税込)
サイズ：メンズFree、レディースFree
『SPEC』の世界観を描き起こしたデザインのTシャツです。
「当麻紗綾」の左手を中心に、いつも持ち歩いているキャリーケース、「瀬文焚流」の歯、「王(キング)」にも見える「一十一」の文字がデザインされています。
個性豊かなスペックホルダーたちの能力、ブブゼラや公安を象徴するダルマなど、謎が謎を呼ぶ物語が表現されています！
「瀬文焚流」の紙袋風バッグや、「当麻紗綾」をイメージしたジャージなど、ファンにはたまらないアイテムばかり。
SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム3種の紹介でした。
(C)TBS
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 2010年の初放送から15周年を記念！SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム appeared first on Dtimes.