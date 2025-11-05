2010年の初放送から15周年を記念！SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム

アニウェアが運営するファッションブランド「SuperGroupies(スーパーグルーピーズ)」より、名作ドラマ『SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』とのコラボレーションアイテムが登場します！

2010年の初放送から15周年を迎えた本作を記念した、ミニバッグ、ジャージ、Tシャツの全3品です。

2025年11月5日(水)16時から12月1日(月)昼12時まで、SuperGroupies公式サイトほかにて予約受付中です。

SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム

予約期間：2025年11月5日(水)16:00〜2025年12月1日(月)12:00まで

お届け予定：

ミニバッグ／2026年2月下旬ごろジャージ・Tシャツ／2026年1月下旬ごろ

取扱先：SuperGroupies公式HP、TBS SHOPPING

ドラマ『SPEC』の放送15周年を記念したコラボアイテムが登場！

「高まるぅ〜！」なデザインに仕上がった、ファン必見のラインナップです。

瀬文焚流 モデル ミニバッグ

価格：4,950円(税込)

「瀬文焚流」がいつも持ち歩く紙袋をイメージしたミニバッグです！

“くしゃっとできる”紙袋のような風合いの生地を使用した巾着型。

開くと、アバンギャルドな雰囲気のオープニング映像をイメージしたテキスタイルが広がります☆

未詳事件特別対策係 モデル ジャージ

価格：各7,700円(税込)

サイズ：M、L

「警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係」通称「ミショウ」をイメージしたジャージ。

「当麻紗綾」のジャージから着想を得たシルエット、ブラックの生地で普段使いしやすいスタイルです。

右胸にはシリーズのエピソードを表すデザインを配置し、ドラマの放送開始年や「当麻紗綾」の印象深い言葉も隠されています。

左胸には「未詳」の黒い刺繍入りです。

SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 モデル Tシャツ

価格：各4,400円(税込)

サイズ：メンズFree、レディースFree

『SPEC』の世界観を描き起こしたデザインのTシャツです。

「当麻紗綾」の左手を中心に、いつも持ち歩いているキャリーケース、「瀬文焚流」の歯、「王(キング)」にも見える「一十一」の文字がデザインされています。

個性豊かなスペックホルダーたちの能力、ブブゼラや公安を象徴するダルマなど、謎が謎を呼ぶ物語が表現されています！

「瀬文焚流」の紙袋風バッグや、「当麻紗綾」をイメージしたジャージなど、ファンにはたまらないアイテムばかり。

SuperGroupies『SPEC』コラボレーションアイテム3種の紹介でした。

(C)TBS

