相葉雅紀、人生初の大役にど緊張 結婚式の牧師に挑戦で母と息子の絆に涙
タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀が出演する、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（後7：00）2時間SPでは、2人が埼玉県の秩父エリアで3つの“お困りごと”に挑む。
【写真】仲良しコンビ！泥だらけになりながらも笑顔のヒロミ＆相葉雅紀
最初のお困り人は、標高700メートルの山奥にある寺を管理している男性3人組。3人に会うため、296段の階段を上るだけですでにヘトヘトのヒロミ＆相葉だが、お困りごとを聞いて思わず絶句。それは「お寺の上の岩山にそびえる今にも落ちそうな危険な木を伐採してほしい」という危険度100％の内容で…。道なき道を進んで崖の上にたどり着いた2人は「かなり危険だね…」とがくぜん。一歩間違えれば切った木が本堂の上に落下してしまうという状況に頭を抱える。
そんな2人の前に、その道のプロで、ヒロミが「本当にカッコイイ」と憧れのまなざしを送る山師たちが登場。山師たちの協力をあおぎながら、ヒロミがチェンソーで伐採し、相葉が落下を防ぐために機材を使って木を引っ張るという二段構えで作業を進めることになる。
しかし、この木を引っ張る作業が想像以上の重労働で…。さすがの相葉も「これはキツイ…。まさかヒロミさんはそれがわかってて俺にこの役割を!?」と思わずボヤきモードに突入（!?）。しかし、3人のお困り人や寺を利用する人々の笑顔が見たいという一心で、必死に作業を続ける2人。はたして2人は、ちょっとのミスも許されない緊張感MAXのお困りごとを解決することができるのか。
次のお困りごとは「結婚して5日後に家を出る息子に何かしてあげたいけど時間がない」という母親。2人はテレビ電話で打ち合わせをすることに。「思い出に残るものを贈りたい」と考えた2人は、息子夫婦が結婚式を挙げていないと知り、サプライズ結婚式を提案する。こっそり親せきや友人を集めて迎えた当日――。相葉は人生初の大役で牧師役を務めることになり、大緊張する。
牧師の方にレクチャーを受け、リハーサルに励む相葉。一方のヒロミは、新郎新婦のアテンド役でサポートに徹する。新郎新婦に最も接近する役回りのため、変装してお世話を続けるヒロミだが、ヒヤッとする瞬間もあり…。そんな中、いざ式がスタートすると、母と息子の強い絆に思わず涙。そんな感動のサプライズ結婚式の結末とは。
また2人は小鹿野町にある旅館の女将からのお困りごとも解決。「女将のお困りごとは結構強烈だから怖い（笑）」と、巨大池の大掃除をした前回の放送が頭をよぎり、おびえる2人が挑むのは「苔まみれで不気味な源泉施設をキレイにしてほしい」というお困りごと。
温泉宿にお湯を供給する重要な施設だが、高齢になった管理人の手が回らず20年間手つかずで外観はボロボロ…。2人がせっせと苔をはぎ取っていると、地元の人々と職人たちが助っ人に。一丸となって、苔を取って高圧洗浄機で汚れを落とし、ペンキで塗装。さらに、管理人の大切な思い出の看板も塗り替える。はたして、ボロボロの施設はどんな変ぼうを遂げるのか。
