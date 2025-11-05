俳優舘ひろし（75）のデビュー50周年を記念したポップアップショップが11月12日から、東京・ニュウマン高輪の「ビームス カルチャート高輪」で開催されることが5日、発表された。

75年のデビュー当時からの写真を展示、舘がセレクトした5種類の写真に直筆サインやシリアルナンバーを入れたものを各50枚限定で販売。ほか、舘をリスペクトする5ブランド（ネイバーフッド、服部プロ、ウェイプミュージック、浮遊少林響効、トーキョー カルチャートbyビームス）が、それぞれのコラボレーション商品を販売する。24日まで。

舘は「デビューから50年ですか…。好き勝手に生きてきた気がしますが、石原（裕次郎）さんや、渡（哲也）さんとの出会いがあって、今の私があります。また、今回の展示の中にある、カメラマンの長濱治さんとの出会いも若い時の自分に大きな影響をもたらしてくれました。ファンの皆さま、私と関わってくださった全ての方々に感謝しております」とのコメントを寄せている。

舘は75年ロックバンド「クールス」のボーカルとして「紫のハイウェイ」でデビュー、76年に映画「暴力教室」で俳優デビューした。83年、「西部警察」をきっかけに石原プロモーション入りした。ドラマ、映画「あぶない刑事」シリーズや、「パパとムスメの7日間」など、ヒット作多数。14日公開の映画「港のひかり」が主演作として控える。ほか、歌手としても「泣かないで」のヒット曲を持つ。