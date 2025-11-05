石川梨華、子供達にも好評♪炊飯器で作るチキンライスレシピを紹介「美味しかった」「また作ろう」

元モーニング娘。のメンバーで、現在はモデルやタレントとして活躍中の石川梨華さん。私生活では、2人の息子さんを育てるお母さんとして奮闘されており、SNSでは度々おいしそうな手料理の写真をアップされています。 そんな石川さんが、自身Instagramで、子どもたちにも好評だったというワンプレートメニューの写真を公開しつつ、その作り方を教えてくれました！

石川さんは、「新しいメニューにチャレンジ」「ネットで見つけて気になってた」とコメントしながら、こちらのレシピを紹介！

■炊飯器で作るチキンライス

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより

■炊飯器で作るチキンライス【材料】・鶏肉・白米・水・鶏がらスープの素・塩《タレ》・ニンニク・生姜・ごま油・醤油・酢・てんさい糖・長ネギ

【作り方】＜チキンライスの作り方＞（1）鶏肉をフライパンでこんがり焼く（2）炊飯器に白米、鶏がらスープの素、塩、水、焼いた鶏肉を乗せて通常通り炊く（3）炊けたら鶏肉を取り出して食べやすいサイズにカットする（4）チキンライスをお皿に盛り付け、カットした鶏肉を横に盛り付ける

＜鶏肉用のタレの作り方＞（1）ニンニクと生姜をみじんぎりにしてごま油で炒め、醤油、お酢、てんさい糖を入れてひと煮立ちさせる（2）仕上げに長ネギのみじん切りを入れてタレを鶏肉にかける

■子供達も大満足の味

石川さんは、「私はいつもワンプレートですが 昨日は子供たちもワンプレートにしてみた」とコメントし、付け合わせの野菜などと一緒に盛られた料理の写真を掲載。

さらに、「美味しかったし 好評で良かった」「また作ろう」と子供たちの反応も教えてくれました♪

