今夏にサンプドリアを離れ、3か月の無所属期間を経てイングランド4部相当のリーグ2に所属するサルフォード・シティFCに加入した34歳のベテランFWファビオ・ボリーニ。



かつてはリヴァプールやミランでもプレイしたイタリア人ストライカーだが、そんなボリーニが思うこれまでプレイしてきた中でベストな選手は誰なのか。



今回ボリーニは英『Independent』のインタビューの中で、かつてのチームメイトの中で最高の選手は誰かとの問いに対し、アンドレア・ピルロとマリオ・バロテッリの名前を挙げている。





やや驚きなのはバロテッリだろうか。ボリーニとバロテッリはリヴァプールでチームメイトだったが、リヴァプールでのバロテッリはお世辞にも良い状態とは言えなかった。それでもボリーニは「バロテッリはテクニックの面で最高の選手の一人だったよ。素晴らしい選手だったけど、自分のメンタルをコントロール出来ていないところはあったね」と振り返っている。バロテッリについてはボリーニの言葉通りで、メンタルの問題さえ無ければ今もイタリア代表の前線に君臨していたかもしれない。それだけスケールの大きな選手だっただけに、リヴァプールでも実力を発揮出来なかったのは残念だ。