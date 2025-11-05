プレミアリーグの歴史で直接フリーキックから最も多くのゴールを決めてきたのは、元マンチェスター・ユナイテッドのデイビッド・ベッカムで18ゴールだ。



その記録を超える可能性がある現役選手が1人いる。ウェストハムに所属するMFジェイムズ・ウォード・プラウズだ。



ウェストハム加入前は長くサウサンプトンでプレイしていた選手で、決してビッグクラブでプレイしてきたわけではない。イングランド代表でも主力になったことはないが、それでもウォード・プラウズは現役トップクラスのセットプレイキッカーなのだ。





これまでウォード・プラウズがプレミアで重ねてきた直接フリーキックからのゴールは17点だ。ベッカムの数字まであと1ゴールとなっているのだが、そのあと1ゴールが遠い。ウォード・プラウズが最後にプレミアでフリーキックを決めたのは2023年のことになっていて、『ESPN』はベッカム超えが怪しくなってきたと取り上げている。現在所属するウェストハムでは今季序盤こそ出番を得ていたが、指揮官がヌーノ・エスピリト・サントに代わってからメンバーから外れている。まだ31歳と中堅世代ではあるが、試合に出ないことには記録更新を狙えない。時間は残されているが、ウォード・プラウズはプレミア最高のフリーキッカーとの称号を手にできるだろうか。