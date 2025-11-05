モンテディオ山形がチームスポンサーとの関係を解消したことで、新しいスタジアムの建設費用を新たに調達する必要があることについて、モンテディオ山形の相田社長はきょう年内に資金調達を行うと話しました。

【写真を見る】「年内に資金調達先を決めないと」50億円足りないモンテディオ山形の新スタジアム建設費用…相田社長が取材に応じる（山形）

天童市の県総合運動公園南側に作られる新しいスタジアムは２０２８年４月の完成を目指し、すでに造成工事が始められています。

建設費用はおよそ１５８億円で国や県、天童市の他、民間から出資をうけ調達していました。

しかし、モンテディオ山形は先月末、チームスポンサーの１つと関係を解消し、これによっておよそ５０億円の資金を新たに調達する必要に迫られています。

■「年内までに決めないと」

モンテディオフットボールパーク 相田健太郎 社長「年内までに（資金調達先を）決めないと。危機感は目一杯持ってる。許される可能な限りのスピード感で進めている」

相田社長はスタジアムの完成は遅れはするものの、２０２８年の開幕時にスタジアムを使えるよう進めたいとしました。