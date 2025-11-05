能登半島地震で多くの旅館やホテルが被災した石川県七尾市の和倉温泉。学生ならではの発想力で、復興の未来図を描くプロジェクトの発表会が開かれました。



参加した学生：

「廃旅館なおきを遊び場の一つとして設定し、活用の可能性を考えました」



廃業した旅館を自然アクティビティの拠点に。



参加した生徒：

「温泉街にも、わくたま君のベンチやマンホールを設置することです」





和倉温泉の未来について、それぞれの思いを語る学生たち。

和倉温泉では、旅館協同組合に加盟する20施設の半数以上がまだ、一般客の受け入れができていません。



こうした中、金沢大学の学生や七尾市の鵬学園の高校生たちが、地元旅館と会議やフィールドワークを重ね、復興と魅力化に向けたプランを練ってきました。



その集大成となる5日の発表会。



参加した生徒：

「テーマは、和倉で笑顔と楽しいがあふれる運動会です」



温泉街の道路で温泉卵を運ぶ障害物競走など、湯の町ならではの運動会の企画も…

参加した生徒：

「競技を楽しみながらも、皆が和倉の魅力を感じてもらいたいなと思っています」



学生たちの復興プランを聞いた、地元のまちづくり団体は…



和倉温泉創造的復興まちづくり推進協議会・多田 健太郎 代表：

「住民の人も楽しめる、お客さんも楽しめる街になるかという目線で、皆さん発表されていたので、すごくびっくりしたというか、良かったなと思います。すごくリアリティのある発表だったと思いますし、これができたら確かに和倉温泉が活気付くなというような、すごく良いプレゼンだったと思います」



次の世代も魅力を感じる温泉街へ。



12月には地元住民にこのプランを発表し、実現に向けて協議していくとしています。