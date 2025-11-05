三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）は5日、大阪市内で主演映画「金髪」（21日公開、坂下雄一郎監督）の先行上映会の舞台あいさつに登壇。大阪の幸運の神「ビリケンさん」の足の裏を撫でて「スペシャルゲストがビリケンさん。関西っぽいですね」と笑った。

岩田は登場して開口一番、「東京国際映画祭の観客賞受賞しました」とファンへ報告。大きな拍手を浴び「予想してないサプライズ。世界中の作品の中で観客賞が一番うれしい」と驚きを隠さず喜んだ。

公立中学校の生徒十数人がある日、髪を金色に染めて登校。生徒は校則への抗議と主張し、教育委員会のみならず文科省や首相までも巻き込む大騒動に。SNSでの拡散で騒動となるシニカルなコメディー。岩田は校則に抗議し、金髪にした生徒と対峙（たいじ）する中学教師・市川役。自分を客観視できない“イタい”教師を演じている。

「教師役は初めて。でも、指導するシーンはなくて特に準備はしなかった」。生徒役の多くが中高生の俳優で「世代間ギャップを鋭い切り口で描いている」。さらに「気がつけば後輩の方が多くなってる。普段はギャップを感じないが、これが危険な予兆かも」と自身と年の違う共演者たちとの差を少しは実感しているようだ。

この日は茶色のスーツに茶髪姿で登場。「1年半前、前日まで明るい色の髪だったけど、武道館で黒くした」と舞台裏を吐露。撮影では「7割近くがボクのセリフ。1作品でこれだけしゃべったのは映画では初めて」と明かした。

最後はスペシャルゲストとして登場したビリケンさんに苦笑い。現在、通天閣に鎮座するのは3代目で金髪だが、今回登場したのは2代目で金髪のカツラをかぶった本物。「いろんなところにビリケンさんがいるけど、本物は初めて見た。御利益ありそうですね」と映画の大ヒットを予感。あいさつ後の舞台裏で「御利益？ありましたね」と上機嫌で大阪を後にした。