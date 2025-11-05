◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節・立命大―関学大（９日・万博記念競技場）

５勝１分けの関学大は５日、勝者がリーグ優勝となる６勝の立命大との無敗対決へ、兵庫・西宮市内の同大学で会見と公開練習を行った。チームが敗れた昨季の同カードをけがで欠場したＱＢ星野秀太（４年）＝足立学園＝は、最終学年でのリベンジを宣言。「もう立命が勝つところは見たくない。昨年は出たくても出られなかった。ラストイヤーに勝ち切りたい」

１、２年時の立命大戦は出場して勝利に貢献。２年時は甲子園ボウルでＭＶＰまで獲得した。だが昨秋、リーグ戦の関大戦で負傷して戦線離脱すると、チームは最終節・立命大戦で敗れ、単独優勝を逃し同率Ｖ（２位扱い）。その立命大戦を自宅で配信動画を見ながら観戦していた星野は、１４―２４の敗戦を確認すると、悔しさのあまり配信を切ったという。「どうにかできなかった悔しさ。なんで自分はここにいるんだろうと思った」。エースＱＢを失ったチームは、全日本大学選手権準決勝で法大に敗退し、最長記録を更新するはずだった甲子園ボウル７連覇も夢と消えた。

星野が戦列復帰した今季。エースＱＢに君臨するのは弟の太吾（だいご、２年）＝足立学園＝だ。弟が先発し、兄が後発する試合が大半だが、途中出場の兄に、わだかまりはない。「そこは自分の実力不足。弟は自分の２年時より経験値がある。弟は僕より肩が強く、ものおじせずパスを決める」と認めた上で、「後発の方が（ベンチから）相手ディフェンスを客観的に見られる。僕はパスが決まらない時に個人技で何とかできる」と冷静に自覚している。

リーグ序盤は、けがを恐れていたという星野だが、シーズン佳境に、ふっ切れた。「そんなこと言っていたらシーズンが終わってしまう。けがをしてもいい。最後、チームを勝たせて終われたらいい」。２年時の歓喜と、３年時の屈辱。どちらも糧にして、学生ラストイヤーにかける星野が、大一番で躍動する。