中国・重慶にあるスターバックスの店舗の前を歩く男性/Cheng Xin/Getty Images

北京/香港（CNN）約30年前、米コーヒーチェーン大手スターバックスは中国で最初の店舗を盛大にオープンした。同社は中国の経済成長の波に乗り、一時は同国で15時間ごとに新店舗1軒をオープンするほどだった。結果的に中国市場は、同社の世界戦略の要となっていった。

しかし、スターバックスは3日、世界第2位の経済大国である中国における事業の経営権を同国の投資会社、博裕資本に売却すると発表。今や状況は一変しつつある。

この取引により、中国におけるスターバックス8000店舗超の小売事業の株式は、最大60%を博裕資本が保有することになる。一方、スターバックスは少数株主として40%の株式を保有し、引き続きスターバックスのブランドと知的財産を新会社にライセンス供与する。

スターバックスは中国で数多くの課題に直面している。具体的には熾烈（しれつ）な国内での競争や、コスト意識の高い消費者基盤などだ。近年は大幅な割引価格でコーヒーを提供する飲料チェーン店も数十社登場。加えて若者層は国産ブランドを支持する傾向にある。

現在の中国の飲料市場は、スターバックスが参入した26年前とは全く異なる。当時の中国経済は成長し始めたばかりで、推定数億人の中国人が中流階級へと押し上げられていく段階だった。今は長年にわたる不動産市場の低迷と、若者の高失業率を背景に消費者需要が減退。14億人の国民の支出意欲は低下している。

スターバックスは2025会計年度、中国における既存店売上高が1%減少したと報告した。これは、顧客1人当たりの平均支出額が5%減少したのが要因だという。

数十年にわたり中国で国際ブランドと仕事をしてきた広報専門家のジン・ルー氏は、スターバックスが中国事業の経営権の売却を決めた理由について、中国での事業戦略の停滞、熾烈な価格競争、そして消費者が国内ブランドを支持していることによるものだと分析した。

またモーニングスターのアナリスト、ダン・スー氏は、新たな合弁事業は今後「厳しい戦い」に直面すると予測。それでもこの提携で、スターバックスの競争力は強化される可能性があるとの見方を示唆した。

スー氏は4日の顧客向けメモで、「コーヒーや質の高いお茶、その他の飲料を提供する地元の競合チェーンに対してスターバックスがその地位を再び確立するには、今後数四半期でメニューを刷新し、デジタルの変革を実現するのが必須だ」と指摘した。