【ポイント】

・6日（木）は関東で雲が残るほか、広く秋晴れ。

・東海〜九州は20度超えで過ごしやすいが、風はやや強め。

・7日（金）は「立冬」。北海道は寒気が入り、平地で積雪も。

・天気は周期的。9日（日）は全国的に雨。週明けは冬型に。

【全国の天気】

関東の南海上を低気圧が通過するため、6日（木）も関東で雲が取れにくく、午前中を中心に雨の降る所があるでしょう。東北〜九州は秋の高気圧に覆われ、広く晴れそうです。ただ、太平洋沿岸は風がやや強まりますので、ご注意ください。朝は札幌で冷え込みが強まり、霜がおりるくらいの気温でしょう。日中は東海〜九州で20度以上と過ごしやすい見込みです。名古屋23度、高知24度、鹿児島は25度と、運動をすると、少し汗ばむくらいでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 4度（-5 平年並み）

仙台 9度（＋4 10月下旬）

新潟 9度（＋2 平年並み）

東京 11度（＋2 平年並み）

長野 6度（＋3 平年並み）

名古屋13度（±0 10月下旬）

大阪 14度（±0 10月下旬）

広島 13度（＋1 10月下旬）

高知 15度（＋3 10月中旬）

福岡 15度（＋1 10月下旬）

鹿児島16度（-3 10月下旬）

那覇 22度（±0 10月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 15度（-1 10月下旬）

仙台 16度（-1平年並み）

新潟 19度（±0 10月下旬）

東京 17度（＋1 11月中旬）

長野 17度（＋4 10月下旬）

名古屋23度（＋7 10月中旬）

大阪 21度（＋4 10月下旬）

広島 22度（＋1 10月下旬）

高知 24度（＋4 10月下旬）

福岡 22度（±0 10月下旬）

鹿児島25度（＋4 10月下旬）

那覇 28度（＋3 10月中旬）

【週間予報】

7日（金）は「立冬」。北海道には強い寒気が入り、平地でも雪が降り、積もる所もあるでしょう。車の運転はタイヤチェーンが必要になりそうです。東北も寒くなりますが、関東から九州は秋晴れで過ごしやすいでしょう。8日（土）は北日本で冷え込みが強まり、北海道では氷点下となる所がある見込みです。

関東も空気はヒンヤリしそうです。9日（日）は前線が通過するため、全国的に雨が降りそうです。週明けは、寒気が入る北海道で雪が続くほか、東北や関東などでも気温が下がって、季節が進みそうです。