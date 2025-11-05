「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言？どこかで聞いたことあるのに思い出せない...！
どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。
「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言？
「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言でしょうか？
ヒントは、人道援助の活動家として象徴的な存在です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マザー・テレサ」でした！
「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は、マザー・テレサの名言。
貧困や病に苦しむ人々の救済に生涯をささげ、ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサ。
誰かを批判することはストレス発散にはなりません。本当に大切なのは、誰かを愛することです。
このフレーズは、他者を思いやり、愛する時間を大切にすることで、自分自身も幸福になれることに気づかせてくれますね。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部