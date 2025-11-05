「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言？どこかで聞いたことあるのに思い出せない...！

どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。

「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言？

「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は誰の名言でしょうか？ ヒントは、人道援助の活動家として象徴的な存在です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「マザー・テレサ」でした！ 「人を批評していると、人を愛する時間がなくなります」は、マザー・テレサの名言。 貧困や病に苦しむ人々の救済に生涯をささげ、ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサ。 誰かを批判することはストレス発散にはなりません。本当に大切なのは、誰かを愛することです。 このフレーズは、他者を思いやり、愛する時間を大切にすることで、自分自身も幸福になれることに気づかせてくれますね。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ・『RAG Music』

