日野・三菱ふそう、新会社「ARCHION」経営体制を発表　4社協業で“商用車の未来”へ

持続的成長と、継続的な企業価値向上を目指す布陣を構築

日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは2025年11月4日、2026年4月1日に発足予定のARCHION（アーチオン）グループの経営体制について、ダイムラートラックおよびトヨタ自動車を含む4社で合意し、内定したと発表しました。「適材適所」の考え方に基づく体制により、「商用車の未来をともに作る」という目標のもと、ARCHIONグループは幅広いステークホルダーに持続的に貢献していくことを目指すとしています。

ARCHIONグループ

ARCHIONの取締役会は、10月9日に公表した取締役5人に加え、4人の独立社外取締役を含む全9人で構成されます。強固で透明性の高いガバナンスを構築するとともに、4社協業のシナジーを最大化し、グループの持続的成長と継続的な企業価値向上を実現する人選としたとのことです。

独立社外役員においては、企業経営経験や専門的知見としてガバナンス・リーガル、財務・会計のスキルを備えた人材を選定しており、企業経営戦略などの大きな方向性を示し適切なリスクマネジメントを支えながら、経営陣に対する実効性の高い監督を期待していると言います。

執行体制としては、深い知見と実績を備え、両社の強みを最大限に引き出せる人材をチーフオフィサー（CxO）に選定し、各機能における戦略的な枠組みを構築しグループとしての目標達成と成功に貢献。新たなグループ体制を立ち上げ軌道に乗せるとともに、ARCHIONグループとしての成功に向けた文化構築にも大きな役割を担うとのことです。

また、日野と三菱ふそうにおいては、ARCHIONグループ発足という大きな変化に際し、事業会社として顧客や社会への価値創造・提供をけん引していくことができる経験豊富な人材をCEOに配置するとしています。

この布陣は、日野と三菱ふそうの伝統を尊重するとともに、両社の多様な顧客を大事にする姿勢を表現。ARCHIONグループは、豊かな経験と多様性、そして異なる文化を尊重し合う価値観を備えた経営体制を構築するとのことです。

なお、これらの人事は、2026年4月1日の事業開始を予定日として発効する予定で、関連する取締役会の承認を経た上で、株主や当局からの承認が適切なタイミングで完了することを前提としています。